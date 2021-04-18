В Киеве отказались рассматривать сценарий без финансирования от МВФ

В Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором Украина не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью порталу Global Capital.

Шевченко, отвечая на вопрос о том, есть ли у страны план на случай, если она не получит денег от международной организации, отметил, что такой вариант даже не рассматривается. Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль в финансировании украинского бюджета и росте экономики страны. По его словам, откладывание или замедление программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины.

Ранее эксперты рассказали, что отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине наихудшим сценарием. Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб пояснил, что речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов.

Миссия МВФ завершила работу на Украине из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой и работой Нацбанка. Она начала работу по пересмотру программы stand-by в декабре прошлого года. В начале июня совет управляющих фондом одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Из них страна получила уже 2,1 миллиарда.

В ноябре прошлого года МВФ отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи (lenta.ru)