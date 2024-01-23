Наследница неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) — партия «Родина» (Die Heimat) в течение шести лет не будет получать деньги от государства. Такое решение во вторник, 23 января, принял Федеральный конституционный суд. Кроме того, она лишается налоговых льгот и возможностей получать пожертвования.

Дело о лишении государственного финансирования в отношении НДПГ, переименовавшей себя в «Родину» в июне 2022 года, — первое дело такого рода в высшем суде Германии.

Ходатайство о лишении неонацистской партии госфинансирования было подано бундесратом (представительством немецких федеральных земель), бундестагом и федеральным правительством Германии.

Возможность лишать финансирования политические объединений, чья деятельность идет вразрез с конституцией страны, была внесена в Основной закон Германии в 2017 году после второй неудачной попытки добиться в Федеральном конституционном суде запрета НДПГ. Хотя идеология партии противоречит ценностям Основного закона ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии, заявил тогда председатель высшей судебной инстанции Андреас Фоскуле, обосновывая отказ в запрете. По его словам, «нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху».

При запрете партийного финансирования критерии более низкие. Для этого достаточно доказательств антиконституционной деятельности партии. НДПГ, а затем и «Родина», в любом случае уже с 2021 года не получают денег от государства, но это связано не с законодательным отказом их финансирования, а с плохими для них результатами выборов.

Согласно закону о партийном финансировании, партии могут получать деньги от государства за свою работу, например, за избирательную кампанию. Другие источники дохода включают членские взносы и пожертвования. Чтобы иметь право на государственное финансирование, партии должны набрать определенную минимальную долю голосов на последних выборах земельного, федерального и европейского уровня.

Судебное решение об отмене государственного финансирования НДПГ («Родина») произошло на фоне развернувшихся в Германии дискуссий вокруг требований ряда политиков из левого политического лагеря запретить правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии». (DW)