Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, передает «Говорит Москва».

Речь идет об увольнениях с руководящих постов двух зятьев Назарбаева — Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.В

По словам Саирова, эти знаковые кадровые решения являются частью программы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предполагающего деолигархизацию экономики.

«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ. Концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы, поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Касым-Жомарта Токаева», — пояснил он.

Саиров подчеркнул, что в Казахстане идет процесс «смены элит» и создания «нового Казахстана», но делать из этого «экстраординарную новость» не нужно.