Politico включило Эрдогана в «список самых влиятельных людей Европы».
Издание опубликовало список из 28 человек, которые в следующем году «сформируют политическую жизнь Европы». Все личности в списке разделены на 3 категории. Турецкий лидер занял пятое место в категории «деятели». Издание назвало его «посредником».
Места в категории распределились так:
1 место — премьер Италии Мелони;
2 — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен;
3 — президент Франции Макрон;
4 — глава офиса президента Украины Ермак;
5- президент Турции Эрдоган.