​​Politico включило Эрдогана в «список самых влиятельных людей Европы».

Издание опубликовало список из 28 человек, которые в следующем году «сформируют политическую жизнь Европы». Все личности в списке разделены на 3 категории. Турецкий лидер занял пятое место в категории «деятели». Издание назвало его «посредником».

Места в категории распределились так:

1 место — премьер Италии Мелони;

2 — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен;

3 — президент Франции Макрон;

4 — глава офиса президента Украины Ермак;

5- президент Турции Эрдоган.