Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который стоял перед Национальным университетом обороны, демонтировали в Астане.

В Минобороны страны подтвердили эту новость, связав ее со сменой названия учебного заведения.

«В связи с этим было принято решение демонтировать памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, и переустановить его в здании Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил», — сообщили в ведомстве.

На данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. После проведения подготовительных мероприятий памятник будет перемещен в здание музея для установки.