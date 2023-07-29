В Казахстане полностью запретят вейпы, сообщила парламентская партия Respublica в телеграм-канале.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — говорится в сообщении, передает РБК.

Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух) проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним, рассказала депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Нургуль Тау, автор инициативы, ее слова приводит портал Orda.kz.

«Вред вейпов неоспорим. Именно потому министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос на введение запрета оборота вейпов. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат», — сказала она.

Парламентарий обратилась к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову с предложением о полном запрете вейпов еще в мае. Тогда Тау сравнила ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи с эпидемией, чему способствует бесконтрольная продажа и доступность вейпов — их цена не превышает 2 тыс. тенге.