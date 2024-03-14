Европейский парламент поддержал закон, запрещающий неправомерное использование искусственного интеллекта (ИИ). 523 парламентария проголосовали за, 46 высказались против, 49 воздержались.

Согласно документу, основанным на ИИ технологиям будут присваивать категорию риска: неприемлемую, высокую, среднюю или низкую. Под запрет подпадут распознавание лиц и другая удаленная биометрическая идентификация в режиме реального времени, распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный скоринг, технологии ИИ, которые манипулируют поведением человека или используют его уязвимости.

В виде исключения удаленная биометрическая идентификация может быть применена правоохранительными органами для поиска пропавших людей или предотвращения терактов. Однако это должно происходить при соблюдении строгих мер безопасности, с ограничением по времени и географическому охвату. Также это потребует судебного или административного разрешения.

Кроме того, закон подвергает жесткому регулированию «высокорисковые системы, основанные на ИИ», среди которых беспилотные автомобили и медицинское оборудование.

Помимо этого вводятся требования прозрачности по отношению к генеративному ИИ. Разработчиков таких программ обяжут соблюдать законодательство ЕС в сфере авторского права и предоставлять детализированный перечень материалов, используемых для обучения. При этом все искусственно сгенерированные изображения, аудио- или видеоконтент («дипфейки») должны быть четко обозначены как таковые с помощью соответствующей маркировки.

За нарушения для юрлиц предлагается ввести штрафы до €35 млн или 7% от глобального оборота компании.

«Наконец-то у нас есть первый в мире обязательный к исполнению закон об искусственном интеллекте, призванный снизить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность. Благодаря парламенту неприемлемые методы искусственного интеллекта будут запрещены в Европе, а права работников и граждан будут защищены», — заявил содокладчик по этому вопросу, депутат от Италии Брандо Бенифеи.

Закон еще должен будет одобрить Европейский совет. Предполагается, что документ вступит в силу в конце мая. (moscowtimes.ru)