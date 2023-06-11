Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба Токаева, передает ТАСС.

«Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства», — сказал глава государства на встрече с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате «Семей орманы».

По последней информации, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек.