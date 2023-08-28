Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым сообщил о нейтрализации радикальной группы, планировавшей теракты в республике. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено три экстремиста», — говорится в сообщении.

Глава КНБ проинформировал президента об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала 2023 года, а также о планах на предстоящий период.