В Дохе прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира 2022 года. В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А. Катар, Сенегал, Эквадор и Нидерланды.

Группа B. Англия, Иран, США и Шотландия/Украина/Уэльс.

Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

Группа D. Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания и Тунис.

Группа E. Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия и Япония.

Группа F. Бельгия, Канада, Марокко и Хорватия.

Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун.

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.