В Каталонии изолируют целый район из-пандемии

Правительство Каталонии приняло решение ввести дополнительные ограничительные меры в районе Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тысяч человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявил в субботу глава кабмина автономии Ким Торра, передает ТАСС.

«Мы решили ввести ограничения по периметру Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа инфицированных COVID-19, — уточнил он. — Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд [из района]».

«Приоритетом правительства [Каталонии] являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения», — добавил Торра, не назвав даты окончания изоляции.