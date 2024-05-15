В провинции Альберта из-за сильного лесного пожара 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщает # со ссылкой на телеканал CBC.
Предписания об обязательной эвакуации получили жители муниципалитета Вуд Баффало, в том числе жители нескольких районов города Форт-Макмюррей. Этот населенный пункт сильно пострадал от лесных пожаров в 2016 году. Тогда огнем были уничтожены более 3,2 тыс. строений, в ходе эвакуации погибли два человека. Площадь нынешнего пожара уже превышает 10 тыс. га.