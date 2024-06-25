Около 1 тыс. человек эвакуированы в Кыргызстане из-за схода образовавшихся после обильного дождя селевых потоков.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МЧС республики.

«В Кадамжайском районе Баткенской области после схода селевых потоков эвакуированы около 1 тыс. местных жителей», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия в район ЧП направлены специалисты отдельного поисково-спасательного отряда МЧС, а также тяжелая техника и медицинские работники для оказания помощи местным жителям.

По поручению главы МЧС республики Бообека Ажикеева, в Баткенскую область для координации действий соответствующих служб направлен начальник управления защиты населения и территорий министерства Асан Сулайманов.

Селевые потоки сошли с гор в Баткенской области после ливневых дождей. Погибших и пострадавших нет.