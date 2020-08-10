В Израиле создают медицинскую маску из золота с бриллиантами

Израильские ювелиры работают над созданием самой дорогой в мире медицинской маски из белого золота, инкрустированной чёрными и белыми бриллиантами, стоимость которой должна составить порядка 1,5 миллиона долларов, сообщает в понедельник издание Haaretz.
«Маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и чёрными бриллиантами и по желанию заказчика будет оснащена фильтрами высшего качества N99», — сообщил изданию дизайнер и владелец ювелирной фирмы Исаак Леви.
Заказ на создание такой маски поступил израильским ювелирам от китайского бизнесмена, проживающего в США. Заказчик выдвинул исполнителям два условия: маска должна быть готова к концу года и должна стать самым дорогим подобным изделием в мире. Последнее условие, по словам Исаака Леви, было «легче всего выполнить».
Такая маска может быть вызовом в эпоху экономического кризиса, когда сотни миллионов человек потеряли доходы, признает Исаак Леви, однако этот заказ позволил предприятию выжить в тяжелый период. «Я рад, что эта маска дала нам достаточно работы, так что наши сотрудники смогли сохранить свои рабочие места в такие трудные времена», — сказал ювелир.