В Израиле создают медицинскую маску из золота с бриллиантами

Исаак Леви продемонстрировал журналистам уже готовые части маски, усыпанные драгоценными камнями. В одной из пластин есть отверстие для фильтра. Бриллианты, которыми будет инкрустирована золотая маска, вряд ли сделают ее удобной для ношения, однако несомненно помогут привлечь внимание к ее владельцу. По оценке ювелира, изделие будет весить примерно 270 граммов — это почти в 100 раз больше обычной медицинской маски.