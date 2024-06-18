Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе избежал операции после перелома носа, но в оставшихся матчах чемпионата Европы ему придется играть в маске, сообщает в соцсети журналист Фабрис Хокинс.

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу. Встреча группы D прошла в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Франции.

В конце второго тайма травму получил Мбаппе. В столкновении с соперником форвард в кровь разбил нос, после чего был замен. После матча Мбаппе на скорой увезли со стадиона. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что у Мбаппе диагностирован перелом носа, а СМИ сообщили о том, что Мбаппе будет срочно прооперирован в Университетской клинике Дюссельдорфа.

— Мбаппе сломал нос, но операция ему не потребуется. В теории он сможет сыграть уже в пятницу, но играть он будет в маске, — сообщил в соцсети Хокинс.

Остается дождаться, какую маску себе подберет Мбаппе. Француз неоднократно получал в подарок маски героев мультсериала «Черепашки‑ниндзя».

Во втором туре группового этапа сборная Франции 21 июня сыграет с командой Нидерландов. (sportbox.ru)