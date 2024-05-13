В Литве состоялся первый тур президентских выборов. В ночь на понедельник, 13 мая, стало известно, что во второй раунд голосования вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Согласно данным Главной избирательной комиссии, по результатам подсчета большинства голосов Науседа набирает 44% голосов, а Шимоните — 19%. Явка на выборах составила 59,4 процента.

«Да, я хотел победить в первом туре. Но, судя по всему, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что удастся это сделать», — приводит слова Науседы издание Delfi. Шимоните, в свою очередь, прокомментировала свой выход во второй тур так: «Моей главной целью на этом этапе было выйти во второй тур. И я считаю, что она достигнута».

Всего в выборах президента Литвы приняли участие восемь кандидатов. В их числе — адвокат Игнас Вегеле, экс-депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис, которого ранее лишили мандата из-за антисемитских высказываний, и другие. (dw)