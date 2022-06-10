Израильская компания Camero-Tech разработала портативный радар Xaver 1000, который может «видеть» объекты за стенами, сообщает Defence Blog.

Отмечается, что радар предназначен для разведывательных подразделений, спасателей и правоохранительных органов. Высокое разрешение визуализации радара позволяет ему распознавать части тела человека, также он может определять его позу за стеной и классифицировать цели по типам. Кроме того, радар обладает алгоритмом отслеживания целей на основе искусственного интеллекта.

Сообщается, что радар оснащен штативом для его установки и сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма. Xaver 1000 может записывать полученные данные, что позволяет анализировать действия подразделения. (Газета.Ру)