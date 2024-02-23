Воздушно-космические силы России второй раз с начала года теряют самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Самолет-разведчик был сбит в пятницу вечером над Азовским морем, сообщили z-военкоры и подтвердили украинские СМИ.

Источники «РБК-Украина» сообщили, что самолет стоимостью более $300 млн был уничтожен в результате совместной операция воздушных сил и ГУР. «Шансы на сохранение самолета минимальны», — сказал источник издания.

Ту же информацию со ссылкой на источник подтверждает LIGA.net. По предварительным данным, А-50 упал близ поселка Трудовая Армения в Краснодарском крае.

«Романов Лайт» утверждает, что самолет был сбит российскими силами ПВО. «Противник к сбитию / подбитию бортов отношения не имеет», — пишет он. По данным Романова, удар также пришелся по Ил-22М — воздушному командному пункту, управляющему боевыми частями на фронте. Это борт, как утверждается, благополучно сел в Анапе.

По данным Baza, сбитый самолет упал на хутор в Каневском районе Краснодарского края. На месте падения возник пожар, а очевидцы рассказали, что слышали звук взрыва, после чего «неопознанный предмет упал с неба». На место выехали сотрудники МЧС.

Аналогичный самолет А-50 ВСУ сбили в районе Кирилловки в Запорожской области вечером 14 января. По данным z-каналов, на его борту могли погибнуть не менее 10–12 человек.

А-50 называют «летающим радаром». Это модификация Ил-76, которая способна контролировать обстановку в воздушном пространстве и обнаруживать воздушные и наземные цели, чтобы направлять на них свои самолеты. У российской армии может быть 11 таких воздушных судов, каждое из которых стоит до 500 млн долларов. До начала 2024 года Россия в Украине не теряла ни одного такого самолета. В феврале 2023-го подобный самолет повредили дроны, и его отправили на ремонт в Таганрог. (moscowtimes.ru)