Украине с помощью дальнобойного оружия, предоставленного партнерами, удалось уничтожить за сутки почти три десятка вертолетов российских войск. Об этом 11 января в Риге на встрече с балтийскими СМИ рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Говоря о задержке военной помощи Украине, президент привел пример, как украинская ПВО уничтожила десятки единиц российской авиатехники.

«Возьмем вопрос противовоздушной обороны. Я благодарен всем партнерам, безусловно, прежде всего тем, кто нам давал возможность бороться за свою жизнь и выжить, и это ПВО, системы Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk – это главные. Есть еще много разного, что помогают чем-то. Но если мы говорим о серьезных ракетных ударах, о 100 плюс, или десяток «Кинжалов» за сутки, баллистика… то здесь, например, без Patriot невозможно выжить», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, если бы Украине дали сегодня семь систем, то «люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы».

«Партнеры знают, что некоторое оружие, которое они нам дали, я не буду говорить какое, но партнеры, слушая, понимают […] некоторое дальнобойное оружие, которое они нам дали… мы уничтожили 26 вертолетов за сутки. 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили! За раз! Просто было чем», – отметил Зеленский.