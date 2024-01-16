ВСУ сообщили, что впервые сбили российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Москва молчит. Минобороны России по состоянию на вечер понедельника, 15 января, не отреагировало на сообщения военных Украины о том, что вечером накануне над Азовским морем ими был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и поврежден самолет Ил-22М. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля «нет информации». Украина наоборот, судя по всему, уверена в успехе настолько, что в понедельник о нем сообщил главком ВСУ Валерий Залужный и командующий воздушными силами Николай Олещук.

Если информация подтвердится из других источников, это будет означать, что ВСУ удалось сбить самолет А-50 впервые в истории. Эти самолеты были разработаны в СССР в конце 1970-х годов на базе транспортного Ил-76, внешне их легко узнать по большому вращающемуся диску. У стран НАТО такие самолеты называются AWACS. Украине уже удавалось атаковать Ил-76 — как в небе, так и на земле, но случай поражения А-50 единичный.

Дело в том, что обычно эти самолеты летают на большом удалении от зон боевых действий — несколько сотен километров. Их главная задача — глубокая разведка и поддержка при наведении на цели, в основном — воздушные. В СМИ сообщается, что в составе воздушно-космических сил РФ есть около десятка рабочих самолетов этого типа, причем модернизированные образцы — А-50У — начали поступать в 2011 году, очередной был передан в сентябре 2023 года. В феврале 2023 года один самолет А-50 был поврежден на аэродроме в Беларуси при помощи беспилотника.

Самолет Ил-22М — используется как воздушный командный пункт. Такой же самолет сбила ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года во время мятежа в Воронежской области.

«А-50 был сбит, и он взорвался. Ил-22 получил серьезные повреждения, но, к нашему сожалению, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе», – рассказал изданию Financial Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В материале отмечается, что современные самолеты наблюдения являются ключевыми для координации наземных операций России. (DW)