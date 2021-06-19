Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси лидирует в голосовании на пост главы государства, набрав 17,8 млн голосов избирателей, сообщил глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф в субботу, 19 июня, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана.

«В выборах приняли участие 28,6 миллиона наших соотечественников. С учетом того, что подсчет голосов продолжается, это предварительные данные. В то же время Ибрахим Раиси набрал к настоящему времени более 17,8 миллиона голосов», — сказал он.

На втором месте оказался секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, который набрал более 3,3 млн голосов, на третьем — бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати с результатом более 2,4 млн голосов.

При этом Орф подчеркнул, что окончательную информацию сообщит МВД Ирана.

Тем не менее Хеммати уже поздравид Раиси с победой на выборах.

Президент Ирана избирается на четыре года и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Изначально за пост главы государства боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры.

Действующий президент Ирана Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как подходит к концу его второй срок на посту главы государства (iz.ru)