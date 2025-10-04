Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,14%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.

За четыре часа после открытия участков свою позицию зафиксировали 602 445 избирателей. Самая высокая активность в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети.

Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в ковидном 2021 году к 12:00 составляла 17,72%, а на прошлогодних парламентских выборах – 22,22%.

Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.

Также избираются более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.

Восемь ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, называя их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации «Грузинской мечты». Они призывают сторонников бойкотировать выборы и собраться на протестную акцию в Тбилиси.

МВД Грузии сообщило о мобилизации полицейских сил на разных локациях в Тбилиси в связи с готовящейся протестной акцией оппозиции.

«В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка в связи с проведением в Тбилиси 4 октября текущего года митинга в различных местах столицы мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений полиции министерства», – сказано в заявлении.

Ведомство призвало организаторов и участников митинга не выходить за рамки закона, подчиняться требованиям полиции и не препятствовать им.

МВД предупредило, что на каждое нарушение последует реагирование.

Протестная акция пройдет сегодня в Тбилиси параллельно выборам в органы местного самоуправления. Митинг организуют восемь оппозиционных партий, которые бойкотирую процесс. Начало акции — в 16:00. В настоящее время организаторы устанавливают сцену на площади Свободы.

По сообщениям СМИ, машины со спецназом уже появились во дворе парламента Грузии. Ворота укрепили металлическими балками. В правительственном квартале наблюдается проблемы с телефонной связью и мобильным интернетом. (newsgeorgia.ge)