В Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Об этом сообщает местная радиостанция Premiere.

По данным СМИ, улитки съедают повестки, которые приходят бельгийцам по почте. Известно, что избиратели в сельской местности пострадали больше всего, так как число улиток выросло там из-за прохладных и дождливых дней.

Кроме этого, участие в выборах в Бельгии обязательно. За первую неявку — штраф 80 евро и до двух тысяч евро, если пропусков более четырех. Людей вызывают на выборы по повесткам.