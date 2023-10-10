Уголовное дело в связи с нападением на посольство Азербайджанской Республики в Иране передано в суд.

Как передает АПА, об этом заявил представитель судебной системы правосудия Ирана Масуд Сатайши.

Комментируя сообщения о приговоре к смертной казни лица, совершившего террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране, Масуд Сатайши отметил, что заседания еще не было и приговор не вынесен.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Вооруженный автоматом «Калашников» мужчина ворвался в здание посольства Азербайджана, убил начальника Службы охраны и ранил двух человек. Террорист был нейтрализован другим сотрудником службы охраны посольства. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.