На индонезийском острове Бали начался саммит глав МИД Большой двадцатки (G20).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на “Фигаро”, в мероприятии также принимают участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это первая встреча Лаврова и Блинкена после начала российско-украинского конфликта.

Украинский кризис, глобальная экономическая и политическая ситуация — основные темы обсуждения встречи.

Открывая мероприятие, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала положить конец войне в Украине: «Наша задача – как можно скорее закончить войну, а споры решать за столом, а не на поле боя», — сказала дипломат.