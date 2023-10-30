Онлайн-саммит Группы двадцати (G20) пройдет 22 ноября. Об этом ТАСС сообщили в штабе индийского председательства в «двадцатке».

«Виртуальный саммит лидеров Группы двадцати пройдет 22 ноября 2023 года», — отметили организаторы.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-саммит G20 и рассчитывает, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения.

В ходе очного саммита «двадцатки» в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров группы в виртуальном формате. Он отметил, что на ней могут быть рассмотрены выдвинутые лидерами на саммите в сентябре предложения — чтобы ускорить их реализацию.