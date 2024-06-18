В Баку стартовал ежегодно проводимый перед COP глобальный саммит «Прогнозирование здорового будущего».

Как сообщает Report, целью саммита является сохранение и расширение достижений в области здравоохранения в условиях изменения климата.

Саммит собрал мировых лидеров в области здравоохранения, климата и развития.

На открытии мероприятия выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев и главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил с видеообращением.