Сегодня в Шуше стартует 3-й Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

Как сообщает корреспондент Report, форум продлится до 21 июля.

Ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников — не только иностранные представители СМИ, но и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия работа форума продолжится в формате сессий.

Также в рамках форума запланированы поездки участников в Агдамский район и город Лачын.