Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в субботу, 15 июня, откроет двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской «формулы мира»

Глобальный саммит мира продлится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии. Как заявляют в швейцарском правительстве, цель саммита — «инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для следующих шагов на пути к такому процессу».

В мирной конференции примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира. Россию на саммит не приглашали, она сама неоднократно его отвергала. Всем присутствующим предоставят возможность высказать свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам «формулы мира» — ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

«Саммит также предлагает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда Россия может быть включена в этот процесс. Для Федерального совета Швейцарии разработка долгосрочного решения в конечном итоге требует участия обеих сторон»,- анонсировали в швейцарском правительстве.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины — текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию. (Украинская правда)