В Нью-Йорке 24 сентября стартовал пятый саммит Крымской платформы. Об этом сообщает YouTube-канал Офиса президента Украины и Министерство иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, саммит проходит в год 80-й годовщины ООН, в рамках Генассамблеи. В мероприятии участвуют мировые лидеры, представители международных организаций, парламентов, экспертных кругов и гражданского общества.

Главные темы для обсуждений — конкретные шаги по восстановлению территориальной целостности Украины и достижению справедливого мира на основе Устава ООН.

Также будут обсуждать роль Генассамблеи ООН в защите суверенитета и территориальной целостности государств, её резолюции по противодействию российской агрессии, а также вызовы безопасности в Черноморском и Азовском регионах, ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму и международные усилия по его деоккупации.