Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл саммит альянса в Вильнюсе, где обсуждают Украину, вступление Швеции в организацию, новые региональные планы обороны альянса и другие международные вопросы.

«Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс», — сказал генсек, открывая мероприятие.

В саммите принимают участие порядка 2300 делегатов из 49 стран. В понедельник вечером в Литву прибыл президент США Джо Байден.

Уже в понедельник, до начала саммита, прошли переговоры с участием представителей Швеции и Турции. В результате было принято важнейшее решение: Анкара дает согласие на то, чтобы Швеция стала членом НАТО, вне зависимости от разногласий, которые были между странами.

Однако главной темой саммита станет обсуждение помощи Украине и пересмотр политики коллективной безопасности стран НАТО перед лицом российской угрозы.

Безопасность саммита обеспечивают 12 тысяч полицейских и военных из Литвы, Латвии и Польши. Военное прикрытие Вильнюса обеспечивают ПВО из Латвии и Германии. К побережью Литвы стянуты военно-морские силы НАТО.