В Индии выявили рекордное число заражений за сутки

В Индии выявили 62,7 тыс. заражений коронавирусом за сутки, что стало рекордом за пять месяцев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

35,7 тыс. случаев подтвердились в штате Махараштра. В регионе действует ночной комендантский час, запрещены массовые собрания. 3,1 тыс. человек заразились в Чхаттисгархе, 2,9 тыс. в Пенджабе и 2,3 тыс. в Гуджарате. За сутки также умерли 312 человек.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса. Всего в стране заболели 11,97 млн, выздоровели 11,32 млн, погибли 161 тыс. человек.