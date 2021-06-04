Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2. Об этом сообщает India Today со ссылкой на исследование врачей из Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Отмечается, что всего было выявлено 63 случая так называемой прорывной инфекции. 36 человек из них получили две дозы вакцины, 27 — одну дозу вакцины. Десять пациентов получили вакцину Covishield, а 53 — Covaxin. Это были пациенты в возрасте от 21 до 92 лет, из них 41 мужчина и 22 женщины.

В исследовании указано, что ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций. У большинства зараженных врачи зафиксировали штамм из линии B.1.617.

«B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно», — говорится в сообщении.

27 мая медики индийского штата Западная Бенгалия обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. В его геноме так же, как и в случае с неназванным вьетнамским штаммом, содержатся несколько ключевых мутаций, которые характерны для британской и южноафриканской версий SARS-CoV-2. (gazeta.ru)