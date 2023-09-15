В Турции 9 человек заразились вирусом «Эрис» — новой версией омикронного штамма коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Он отметил, что «Эрис» выявлен у людей, имеющих контакты за рубежом.

«Это не повод для беспокойства. Подобная ситуация существует и в других странах, и у нас это тоже должно было произойти», — добавил Коджа.

Напомним, что в феврале этого года был зафиксирован новый штамм коронавируса EG.5 («Эрис»). Это новый подвариант штамма «омикрон», распространившийся в 51 стране и отличающийся высокой заразностью. Администрация Президента США уже призвала американцев прививаться от COVID-19, а в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим.