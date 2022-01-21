В индийской больнице Садар 17 января родился ребенок с восемью конечностями. Соответствующее видео зрителям показал телеканал Citi India News в YouTube.

По данным Daily Star, медики объясняют две лишние руки и ноги осложнениями во время беременности, а местные жители называют «воплощением Бога». А именно — Брахмы, который изображен с восемью конечностями и почитается в индуизме, как творческая сила и создатель вселенной.

Пока неизвестно о дальнейшей судьбе малыша, пол которого не сообщается. В частности, родители не уточнили, планируют ли хирургическим путем удалять конечности ребенка.