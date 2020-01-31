В ГУПБ прошло заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД провели заключительное семинар-совещание из серии, посвященной совершенствованию службы сотрудников полиции в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенными на 9 февраля, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии, прешедшем в административном здании Главного управлении полиции города Баку (ГУПБ), участвовали член ЦИК Ильхам Мамедов, замначальника Главного управления общественной безопасности Азиз Багишев, председатели ОИК, в том числе, представители городских и районных органов полиции, и представители миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

На совещании обсуждались вопросы по охране избирательных документов, их доставке из ОИК в участковые избирательные комиссии, охране участков в дни выборов.

Было подчеркнуто, что сохранение общественной стабильности и правопорядка в стране после голосований — одно из функциональных обязанностей полиции Азербайджана.

Мероприятие завершилось обсуждениями.