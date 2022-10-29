Запущена цифровая обучающая платформа для осужденных пенитенциарных учреждений. Информацию распространил Минюст Грузии.

По данным ведомства, проект дает осужденным студентам возможность дистанционно получить полноценное высшее образование.

Платформа цифрового обучения реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки и включает в себя как бакалавриат, так и магистратуру авторизованных университетов Грузии. На первом этапе проект запущен в учреждении №16. С учебным процессом сегодня ознакомились министр юстиции Рати Брегадзе и министр образования и науки Михаил Чхенкели. Министры также посетили места профессионального обучения и профессионального трудоустройства осужденных.

«Цифровой университет делает университетское образование еще более доступным для осужденных; повышается качество и эффективность обучения, что, в то же время, будет способствовать реабилитации и ресоциализации заключенных», — говорится в информации Минюста. (Грузия online)