На берегу моря, в Sea Breeze Resort будет создан новый семейный инновационный фитнес-клуб Fitness by Emin Agalarov, сообщили # в пресс-службе компании.

Слияние природы и урбанистики клуба обеспечивает уникальность его расположения: он находится на побережье живописного Каспийского моря, всего в получасе езды от центра Баку, в резиденции Lighthouse, которая входит в состав курортного комплекса Sea Breeze Resort.

Фитнес-клуб Fitness by Emin Agalarov, занимающий площадь в 3000 квадратных метров, станет новым центром здорового и активного образа жизни и предлагает передовые технологии и оборудования, включая сайкл-студию, зоны для занятий пилатесом и растяжкой.

В клубе также будут проходить уникальные программы, разработанные топ-тренерами Crocus Fitness, такие как Immunity, высокоинтенсивная интервальная тренировка, Cool Punch и множество других.

Благодаря местоположению клуба в непосредственной близости от Каспийского моря – всего в 150 метрах от береговой линии, члены клуба могут в полной мере насладиться великолепными видами и освежающим морским воздухом во время outdoor-тренировок.

Тренажерный зал оснащен самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей.

Одна из изюминок нового комплекса — панорамный бассейн с переходом в открытый бассейн и lounge-пространством, что предоставляет возможность наслаждаться купанием и отдыхом под открытым небом с видом на Каспийское море.

Также новый комплекс оснащен униикальной recovery-зоной, здесь будет сауна, хаммам и ледогенератор, фитобар и др.

Особое внимание в фитнес-клубе будет уделяться детям. Для них разработаны специальные занятия в отдельном зале и детской игровой комнате, а также имеется детский бассейн и семейная раздевалка.

В клубе подчеркивают, что даже самые маленькие посетители, начиная с 6 месяцев, могут принимать участие в разработанной специально для них программе занятий в бассейне.

«Fitness by Emin Agalarov — это не просто фитнес-клуб. Это пространство, где уникально сочетаются возможности для интенсивных тренировок, полноценного отдыха и эффективного восстановления.

Все условия созданы с учетом потребностей тех, кто ценит здоровый образ жизни, качество и комфорт», — подчеркивают создатели клуба.