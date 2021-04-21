В Грузии выявлено 1310 новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 1310 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 632 человека. Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране был проведен 30 241 тест, в том числе 17 446 — с экспресс-тестом на антигены и 12 795 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,33%, за последние 14 дней — 3,38%, за последние семь дней — 4,16%.

Всего в Грузии выявлено 299 038 случаев заражения коронавирусом, из которых 282 869 человек выздоровели и 3971 умер.

Всего вакцинировано 31 911 человек, ежедневно вакцинируются 892 человека.

В режиме карантина находится 249 человек, в стационаре под наблюдением — 3 363 человека, в ковид-гостинице — 575 человек.

При этом 20 апреля в Грузии было выявлено 1792 новых случая коронавируса, выздоровели 663 пациента.