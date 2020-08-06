В Грузии власти покроют расходы на коммуналку за четыре месяца

Власти Грузии погасят коммунальные счета за природный газ и электроэнергию за четыре месяца, заявил премьер Грузии Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.

Глава правительства отметил, что из-за пандемии коронавируса многие граждане понесли серьезные убытки, поэтому власти приняли решение поддержать население в тяжелый период.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона, и в среднем государство выделит 17 миллионов лари (более 5 млн долларов США) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (более 8 млн долларов). (sputnik-georgia.ru)