Toyota Motor опубликовала статистику по производству автомобилей в мае 2024 года.

Как передает ixbt.com, оказалось, что объем производства падает четыре месяца подряд, и в первую очередь за счет Китая: в мае производство машин Toyota в КНР упало на 21,7%.

В мае 2024 года Toyota выпустила 812 191 автомобиль — в годовом выражении производство снизилось на 4,1%. Вместе с тем, продажи выросли на 0,3% в годовом выражении — до 840 681 автомобиля.

Суммарный объем производство всех марок Toyota Motor (Toyota, Daihatsu и Hino) в мае составил 900 195 единиц — на 5% меньше, чем в мае прошлого года. Глобальные продажи (то есть, опять же, всех трех брендов) составили 888 491 автомобиль — падение в годовом выражении на 2%.