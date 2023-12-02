Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с января 2023 года по сей день списала жителям Грузии безосновательно начисленные платежи за коммунальные услуги на сумму около 622 тысяч лари (более 230 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе GNERC.

С начала года в Национальную комиссию обратилось 1 904 гражданина, чьи жалобы в адрес коммунальных компаний были связаны с необоснованно начисленными суммами, старой задолженностью, порядком и сроками подключения с распределительным сетям.

«Решением комиссии требования граждан были удовлетворены в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении.

В комиссии напомнили потребителям электроэнергии, природного газа и питьевой воды, что в том случае, если их права будут нарушены, следует обращаться непосредственно в комиссию или в службу энергоомбудсмена, функционирующую при GNERC.