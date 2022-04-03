Власти Грузии не намерены вводить санкции против Российской Федерации. Экономические ограничения против РФ якобы не входят в интересы страны и народа.

Об этом сообщает местное издание «Новости-Грузия«.

«Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа», — заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он напомнил, что за последние 30 лет в Грузии трижды были военные конфликты, поэтому надо быть осторожнее.

«Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны», — подытожил политик.

Напомим, что 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России — ни финансовым, ни экономическим.

1 апреля же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна все же присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против РФ из-за войны в Украине. И вот теперь премьер Гарибашвили повторяет — санкций против России не будет.