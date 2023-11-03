Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка $1,5 трлн.

Как сообщает #, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

Он напомнил, что в 2013 году объем торговли между РФ и Евросоюзом составлял $417 млрд.

«Если мы посмотрим на динамику роста этой торговли, то в этом году он мог бы составить примерно €700 млрд, — добавил он. — В 2022 году после введения санкций это было примерно 200 млрд, за первые шесть месяцев 2023 года — это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 млрд», — подчеркнул он.

Грушко также добавил, что в следующем году товарооборот между Россией и ЕС может снизиться до €50 млрд.