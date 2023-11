Соединенные Штаты внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В список, в частности, попал танкер Kazan, связанный с Kazan Shipping Inc., Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.). Все три судна зарегистрированы под флагом Либерии.

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении ряда российских компаний.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. (ТАСС)