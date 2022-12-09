В начале декабря страны «Большой семерки» и ЕС согласовали, наконец, так называемый ценовой потолок на поставляемую морем российскую нефть. Как и следовало ожидать, Москва отказалась принимать ценовой диктат Запада и даже намерена сократить добычу.

Если такое случится, предложение на рынке пойдет на спад еще и потому, что страны ОПЕК на состоявшемся в октябре последнем заседании отказались компенсировать уход с рынка российских углеводородов. В свете текущих событий баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти безусловно изменится, поскольку Россия – крупнейший поставщик сырья и это нельзя не учитывать.

В целом на долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок нефти в физическом выражении, а в прошлом году основным путем экспорта российской нефти в дальнее зарубежье были морские поставки: через порты Новороссийск (Краснодарский край), Козьмино (Приморский край), Приморск и Усть-Луга (оба в Ленинградской обл.), а также Пригородное (Сахалин) было транспортировано 118,5 млн т черного золота. Кроме этого, на отгрузки по нефтепроводу «Дружба» в Европу приходилось до 39 млн т, по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» и транзитными трубопроводами через Казахстан в Китай было доставлено еще 40 млн т.

Судя по такому раскладу, ограничение нефтяного экспорта не сулит ничего хорошего Европе и там это прекрасно понимают. Неслучайно потолок цены на российскую нефть достаточно лояльный – он будет пересматриваться каждые два месяца и должен оставаться минимум на 5 процентов ниже рыночной цены. По утверждению аналитика Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, ценовая коалиция не пошла на поводу у Польши, настаивавшей на 30 долларах за баррель российской нефти, поскольку ЕС опасается остаться без российского нефтяного экспорта. Ведь Москва неоднократно предупреждала и продолжает заявлять, что прекратит поставки поддержавшим ценовой потолок странам.

Сейчас российские власти рассматривают три варианта ответных мер – от полного отказа экспортировать нефть поддержавшим ценовой диктат странам и запрета на экспорт по контрактам с привязкой к ценовому потолку, до фиксации максимального дисконта на смесь Urals применительно к Brent. Третий вариант, на взгляд иных российских аналитиков, маловероятен, поскольку предполагает не рыночный путь формирования цены по некой формуле, который не гарантирует от разногласий. Наиболее приемлемым эксперты считают второй – более гибкий путь – он предусматривает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

В заявлениях российских властей сейчас превалируют менее категоричные ноты, хотя 5 декабря пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена признавать введенный Западом ценовой лимит на экспорт нефти, а после известил, что ответные ходы прорабатываются. При этом российские СМИ дружно цитировали заявление вице-премьера РФ, где Александр Новак заявлял о готовности к резкому ограничению экспорта и добычи нефти. Но расчет западной ценовой коалиции на невозможность такого сценария для России. По общему вердикту экспертов этой сферы, специфика многих российских месторождений такова, что добывать там нефть после остановки практически невозможно, и если сейчас заморозить скважины, возобновить добычу будет невозможно.

По этой причине о резком сокращении нефтедобычи говорят сегодня политики, а практики и специалисты надеются на более благоразумный исход. В частности, обсуждаются возможности обхода санкций и высказываются мнения, что Россия постарается полностью их игнорировать. По утверждению Игоря Юшкова, Россия рассчитывает на «лояльные танкеры», поскольку запрет на экспорт нефти выше 60 долларов за баррель предусматривает только запрет на перевозки и страхование транспортировки сырья выше этой ценовой отметки. Он также уведомил, что Москва подготовилась к такому исходу и даже расширила собственный нефтеналивной флот.

Но поставлять всю нефть на внешние рынки только своими силами вряд ли получится, поэтому рассматривается возможность привлечения к экспорту компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Как бы это странно ни звучало, но цель инициаторов ценового потолка заключается в том, чтобы понизить доходы РФ от экспорта нефти. Но уже звучат экспертные заключения, что это сомнительный ход, поскольку потолок цен приведет к дефициту нефти, а значит цены на рынке будут расти, компенсируя России уменьшение поставок подорожанием сырья.

Похожими выводами поделился с нами экономист Натиг Джафарли, считающий, что цели и последствия санкций расходятся: «Единственной действенной санкцией против России может быть снижение котировок нефти и газа, — заметил он. – Однако же все это время западные ограничения играли только на рост рыночной стоимости сырья. Например, в результате антироссийских мер стоимость природного топлива достигла рекордных значений. Так что с точки зрения сути и цели санкций, призванных остановить войну в Украине, такой затяжной эффект не отличается эффективностью».

Иного мнения депутат и эксперт Вугар Байрамов, считающий, что расчет на удешевление барреля оправдывается, хотя серьезной волатильности на этом рынке пока не наблюдается.

«Решение о потолке цен не прошло незамеченным на рынке и стоимость нефти заметно понизилась, — говорит он. — Саудовская Saudi Aramco снизила цену январского предложения на 2,20 доллара за баррель для Азии и 1,80 доллара за баррель для Европы. Это свидетельствует о превентивной реакции крупных производителей на рыночную ситуацию и решение о ценовом лимите. Китайский фактор здесь тоже играет немаловажное значение. Но несмотря на значительное смягчение политики «нулевого ковида», несколько оживившее спрос на мировом рынке, власти Поднебесной намерены придерживаться вирусных ограничений и это будет давить на спрос и цены в перспективе. С этой точки зрения, прогноз цен на следующий год лишен оптимизма».

По словам аналитика, на экспорт нефти и нефтепродуктов приходится 80 процентов валютных поступлений нашей республики, и по этой причине рыночные цены важны Азербайджану. Кроме прочего, количество поступающей в страну валюты имеет решающее значение для курса национальной денежной единицы.