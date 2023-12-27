Минэкономики Тайваня расширило список товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это было сделано «в целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров в военных целях».

В список попало оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Как сообщается, новые санкции согласовываются с уже объявленными Европейским Союзом, США и другими странами, которые на основании изучения обломков российского оружия и техники с поля боя в Украине составили «высокоприоритетный список» электронных и механических деталей и оборудования, используемых с коммерческой целью и могут быть использованы для производства оружия, добавили в Минэкономики Тайваня.