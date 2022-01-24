Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за отмену антироссийских санкций. По его мнению, нужно прекратить «быть инструментом США». Ранее он также предлагал вывести страну из НАТО, передает РИА Новости.

«Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — сказал господин Земмур France 5.

По мнению кандидата, Франция должна быть другом России. Он считает, что США настраивают страны Европы против РФ и пытаются разделить их, когда происходит сближение. Господин Земмур также заявил, что «французы и русские – это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем». «Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана», — добавил он.

Эрик Земмур не верит, что Россия вмешивается в выборы. Он отметил, что «это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские».

Эрик Земмур – крайне правый кандидат, создатель партии «Реконкиста». По опросам, на выборах он может занять четвертое место с 13% голосов. Социологи пока прогнозируют лидирующую позицию у действующего президента Эммануэля Макрона (22,5–23%). По 17% у Марин Ле Пен и Валери Пекресс.