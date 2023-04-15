Грузия не возобновляла прямые авиарейсы между Москвой и Тбилиси. Информация об этом ранее появлялась на сайте российского аэропорта.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Новости-Грузия«, об этом сказано в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

«Подчеркиваем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус-кво не изменился. Российская сторона не обращалась по поводу восстановления регулярного воздушного сообщения», — подчеркивают в агентстве. Стоит заметить, что информацию о возобновлении авиасообщения представителям Грузии пришлось опровергать после того, как в пятницу, 14 апреля, на сайте российского аэропорта «Внуково» появился прямой рейс в Тбилиси. Тогда сотрудники аэропорта РФ назвали это «техническим сбоем». Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.