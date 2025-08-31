В Белом доме опровергли информацию из соцсетей о смерти президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, имя которого не раскрывается.

По словам источника издания, у лидера США нет проблем со здоровьем, он «в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф».

30 августа Telegram-канал «Осторожно, новости»‎ писал, что в американских соцсетях «хоронят»‎ президента. В частности, «теорию»‎ об этом распространили в соцсети X.

«Сторонники теории утверждают, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Также среди аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов»‎, — говорится в посте.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента страны, если с главой государства случится «трагедия». Вэнс отметил, что за время пребывания на посту вице-президента США «получил много практики».